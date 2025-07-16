Республиканцы против военных расходов: сторонники Трампа бунтуют из-за финансирования Украины

Сторонники Дональда Трампа в конгрессе резко осудили финансирование военных поставок Украине, заявив, что американские избиратели не поддерживают такие траты. Одновременно экс-президент выдвинул России ультиматум с угрозой новых санкций.

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в резких выражениях раскритиковала политику Белого дома, заявив, что США не должны оплачивать военные операции за рубежом. Сделала она это на личной странице в одной из социальных сетей. По ее словам, даже если НАТО покупает американское оружие, в конечном счете расходы ложатся на американских налогоплательщиков.

Напомним, что Дональд Трамп, сохраняющий влияние в Республиканской партии, поставил России жесткие условия: 50 дней на заключение мирного соглашения. В случае отказа Вашингтон грозит полным запретом на импорт российских товаров и вторичными санкциями против стран, закупающих энергоресурсы у Москвы.

Пока Белый дом настаивает, что новые поставки вооружений Киеву, включая системы ПВО Patriot, будут финансироваться Европой, а не США. Однако в Конгрессе звучат требования полностью свернуть военную помощь Украине.

Ранее Шойгу рассказал, как европейские страны могут надуть Трампа.