РФ денонсировала соглашения с рядом стран о сотрудничестве в Баренцевом регионе

Об этом пишет ТАСС. Стало известно, что, помимо денонсирования межправительственного соглашения с тремя странами, было денонсировано и соглашение о сотрудничестве в области ЧС со странами — участницами Совета Баренцева/Евроарктического региона.

Первое соглашение, уточняет СМИ, было достигнуто 15 ноября 2007 года, а второе — 11 декабря 2008 года. Ранее стало известно, что в Евросоюзе отказались от запрета на импорт российского СПГ из-за Дональда Трампа.