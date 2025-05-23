РФ и Украина передали друг другу по 270 военнопленных после переговоров в Турции

В рамках переговорного процесса, начавшегося в Стамбуле между Россией и Украиной 16 мая, в пятницу, 23 мая, состоялся обмен военнопленными между странами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сообщается, что обмен прошел по принципу «270 на 270», что стало первым шагом в масштабной инициативе по обмену по формуле «1000 на 1000». Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что процедура передачи солдат осуществляется на границе Украины и Белоруссии.

В министерстве уточнили, что Украина передала России 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц, среди которых есть жители Курской области. В ответ Москва вернула 270 бойцов ВСУ и 120 гражданских, находящихся на территории РФ.

Все возвращенные сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. В Минобороны РФ отметили, что запланированный обмен, начавшийся 23 мая, продлится три дня.

На данный момент в украинском плену удерживается около 1,3 тыс. российских военных, а в России — почти 10 тыс. бойцов ВСУ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о скором масштабном обмене пленными между Украиной и Россией.