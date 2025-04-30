В ЕС призвали Индию и Пакистан проявлять сдержанность

Представитель европейский внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни заявил о том, что в Евросоюзе призывают Пакистан и Индию проявлять сдержанность, решать вопросы и проблемы с помощью мирного диалога.

Об этом пишет РИА Новости. По словам аль-Ануни, в ЕС всегда обращали внимание на необходимость мирного урегулирования ситуации, что особенно важно после террористической атаки. В ЕС призвали страны к политическому диалогу и сдержанности.

Отдельно аль-Ануни обратился к Индии и Пакистану и призвал их сохранять открытыми каналы связи. Напомним, что ранее стало известно о начавшихся боестолкновениях в районе Джамму — все произошло во вторник. Предварительно, ситуация между странами обострилась после инцидента в Кашмире, когда погибло почти 30 человек.