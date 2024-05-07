На теле ликвидированного в зоне СВО наемника были найдены шевроны, на которых изображен французский флаг. Данный наемник был убит под Белогоровкой, находящейся в ЛНР. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства РИА Новости со ссылкой на видеоматериал, оказавшийся в распоряжении редакции.

Фото: [ РИА Новости ]

На приложенном материале, снятом с захваченного опорного пункта, на одном из трупов было несколько шевронов: один из них изображал перевернутый французский флаг, а второй – флагом Франции в стиле милитари.

Согласно информации источника информагентства в силовых структурах, данное видео было снято одним из российских штурмовиков под Белогоровкой. За данный пункт в данный момент ведутся бои, уточнили источники.

Ранее в российском МИД заявили французскому послу о деструктивности позиции Парижа.