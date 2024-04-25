Как минимум 75 наемников из Франции были убиты или ранены на территории Украины, либо вернулись на родину с момента начала СВО. Соответствующее заявление сделал бывший сотрудник контртеррористической разведки Франции Николя Чинкуини, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Эксперт рассказал, что в его списке находится 75 французов, которые были идентифицированы в качестве наемников, воевавших за украинскую сторону. Он подчеркнул, что в этом списке также есть 2 человека, которых во французском руководстве называют «волонтерами». Правительство представило их как гуманитарных работников, но они были правительственными агентами, убежден Чинкуини.

«Их существование открылось нам с их смертью 1 февраля», – рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что располагает информацией и о других наемниках, участвовавших в боевых действиях на украинской стороне. В то же время, они были обнаружены недавно и достаточного количества сведений о них пока нет, заключил Чинкуини.

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