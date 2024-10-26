РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругих сообщило подробности превью недавний встречи на полях саммита БРИКС в Казани генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерриша с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно рассказам собеседников агентства, перед встречей с российским лидером Гутерриш попросил избегать любой публичности.

«Перед встречей сам генсекретарь попросил, чтобы в ее начале не было представителей прессы для избежания излишней публичности», — сообщил источник в МИД России.

С чем связана такая боязнь прессы у Гутерриша перед встречей с Путиным — не уточняется. В то же время отмечается, что уже после беседы политиков Секретариат ООН дал развернутый комментарий по прошедшему событию.

Гутерреш прибыл в Россию впервые с 2022 года. Как сообщал офис генсека ООН, он намерен подтвердить на встрече с российским лидером свою позицию по урегулированию украинского конфликта, а также обсудить возможность восстановления безопасного судоходства в Черноморском регионе. Визит Гутерреша вызвал неоднозначную реакцию на Западе, а в Киеве по этому поводу разразилась настоящая истерика. Политик был включен в список скандально известного националистического сайта «Миротворец».

Ранее стало известно, что главарь киевского режима Владимир Зеленский отменил визит Гутерриша на Украину из-за поездки последнего в Казань на саммит БРИКС.