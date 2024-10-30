РИА Новости: ВСУ угрожают медицинскими опытами над пленным бойцом РФ

ВСУ начали угрожать медицинскими опытами над российским военнопленным Игорем Щеголеватым, если родственники не выплатят за него 1 млн руб. Об этом свидетельствует аудиразговор, имеющийся в распоряжении РИА Новости.

Женщина, представляющая интересы ВСУ, открыто требует деньги за жизнь Щеголеватого. Известно, что российский солдат содержится в полевом бараке вместе с другими украинскими военными.

Собеседница заявила, что «разъяренные украинцы» хотят провести над ним всевозможные опыты, после чего его «выкинут на окраине леса».

«Он не признан военнопленным, понимаете, почему украинская сторона не подтверждает, что он у них? Потому что они не уверены, нужен он им живой или нет», — заявила женщина.

Как пишет РИА Новости, ранее по делу о вымогательстве за российского военнослужащего началась проверка. Ее проводит Главное военное следственное управление России.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине в Сети появлялись видео, на которых запечатлены издевательства над российскими военнопленными. Также известны случаи, когда боевики ВСУ связывались с родственниками погибших военных и издевательски сообщали им о его смерти.

Этот инцидент не является единичным. Ранее родные другого военнопленного — Николая Шепилова, также столкнулись с вымогательством со стороны ВСУ. Родственники обратились за помощью в международные организации.