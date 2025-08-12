Рябков: Москва надеется на нормализацию отношений с США после встречи Путина и Трампа

В Москве рассчитывают, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться в ближайшее время, поможет улучшить отношения между странами, сообщил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел, в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, необходимо восстановить авиасообщение между двумя государствами. Хотя очевидно, что в центре внимания лидеров будут другие вопросы, а именно ситуация на Украине, подчеркнул Рябков.

«Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановление авиасообщения)», — сказал он.

В то же время Рябков подчеркнул, что на данный момент не наблюдается никакого продвижения в вопросе возвращения российской дипломатической собственности, которая была изъята властями США.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.