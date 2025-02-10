Рябков: отношения между РФ и США балансируют на грани разрыва

Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал о том, что отношения США и России на данный момент находятся на грани разрыва. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова политика, сказанные во время пресс-конференции.

По словам Рябкова, о том, что отношения двух стран балансируют на грани разрыва, говорилось со стороны Москвы неоднократно. И именно поэтому сейчас для нормализации взаимоотношений первый шаг должны сделать США.

Также политик отмечал, что администрация Байдена сделала ставку на гибридную войну, навязала союзникам по блоку НАТО идею нанести РФ стратегическое поражение. Поэтому конфронтационная направленность российско-американских отношений лишь усиливалась.

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