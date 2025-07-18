Убийство полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича, которое произошло 10 июля, вызвало волну предположений о заказном характере преступления. В интервью «Ленте.ру» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил , что в этой истории может присутствовать британский след.

Воронич был убит утром на улице неизвестными лицами, которые выстрелили в него пять раз. Как позже заявил официальный Киев, к этому преступлению были причастны граждане Азербайджана.

Рогов считает, что за ликвидацией полковника СБУ стоит сам глава киевского режима Владимир Зеленский и британские спецслужбы.

«Есть точная проверенная информация, полученная от источников из окружения Зеленского, что американцы планировали продавить назначение Воронича на должность главы СБУ», — сказал Рогов.

Именно назначение Воронича руководителем ведомства не устраивало Лондон, поэтому он и решил убрать его. Кроме того, молчание Азербайджана, граждане которого убили Воронича, по версии Рогова, объясняется давлением британцев.

Напомним, ответственность за убийство Воронича взяла на себя американская ультраправая группировка The Base, известная как «Белый Феникс». Они обвинили его в коррупции и «защите интересов России», пообещав продолжить «охоту» на чиновников.

Ранее военблогер Юрий Подоляка обвинил Баку в молчании о расстреле азербайджанцев в Киеве.