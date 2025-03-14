Жители Сумской области отказываются покидать свои дома из-за того, что хотят дождаться русских солдат. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее Сумская областная администрация приняла решение эвакуировать 543 человека из восьми населенных пунктов украинского региона, однако многие граждане не захотели уходить из своих домов.

«Поступила проверенная информация, подтвержденная мной также и в источниках противника, что большинство населения отказывается покидать свои дома в рамках принудительной эвакуации, пишут письменные заявки на отказ, так как ждут русских», — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что местные жители выражают опасения из-за того, что их личные вещи и имущество будут разворованы ВСУ.

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время визита президента России Владимира Путина в Курскую область доложил о пересечении российскими военными границы Сумской области Украины.

Этот регион также граничит с Белгородской и Брянской областями РФ. Областной центр — город Сумы — находится всего в 30 км от границы с Россией. Кроме того, трасса, проходящая через Сумы и соединяющая город с российской Суджей, представляет собой стратегически важный маршрут.

По мнению военных экспертов, контроль над некоторой частью Сумской области может обеспечить России более предсказуемую и безопасную границу, предотвращая неожиданные военные диверсии со стороны Украины, так как вторжение ВСУ в Курскую область произошло именно из Сумской области.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие освободили Гончаровку в Курской области.