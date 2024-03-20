Французский контингент нужен украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для репрессий и подавления протестов в своей стране. Об этом заявил глава движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает информационное агентство РИА Новости .

Рогов выразил мнение, что французы будут по большей части выступать в роли оккупационного инструмента – военнослужащие будут не только участвовать в боевых действиях на стороне Киева, но и помогать в репрессиях на территориях, находящихся под западным контролем. Зарубежные военные нужны для удержания режима Зеленского, подчеркнул он.

Учитывая факт отмены выборов президента на Украине к наступлению лета даже Запад не сможет спорить с нелегитимностью Зеленского на посту главы государства, заявил Рогов.

Ранее директор СНР России Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовится к отправке французских войск на Украину.