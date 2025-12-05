Россия официально прекратила действие трех исторических соглашений о военном сотрудничестве с Канадой, Францией и Португалией. МИД РФ поручено уведомить эти страны о денонсации документов, подписанных в период с 1989 по 2000 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство России приняло решение о денонсации трех двусторонних соглашений в военной сфере. Под действие решения попали документы с Канадой (1989 года), Францией (1994 года) и Португалией (2000 года). Эти договоры регулировали вопросы визитов по военной линии, обменов и сотрудничества в области обороны.

Кабинет министров Михаила Мишустина распорядился прекратить действие этих международных актов. Министерству иностранных дел поручено направить соответствующие официальные уведомления правительствам трех стран. Решение затрагивает соглашения, которые были подписаны в другую геополитическую эпоху — с СССР и молодой Российской Федерацией.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Медведев саркастично предложил США отправить подлодки к берегам Франции.