Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта на Украине

В ходе встречи с руководителями СМИ стран БРИКС президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность России к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Однако глава государства подчеркнул, что диалог возможен только на основе документов, разработанных в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС.

По словам российского лидера, в результате длительных переговоров в Турции был подготовлен проект договора, который получил одобрение главы украинской делегации. Путин считает недопустимым игнорировать этот документ, так как он отражает принципиальные договоренности, достигнутые сторонами.

Президент РФ отметил, что Москва внимательно следит за инициативами Китая и Бразилии по урегулированию ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что страны БРИКС стремятся к скорейшему мирному разрешению конфликта, осознавая его негативное влияние на международные отношения и экономику.

Путин напомнил, что именно украинская сторона прервала переговорный процесс, издав декрет о запрете ведения переговоров с Россией. Он призвал Киев отменить это решение как первый шаг к возобновлению диалога.

Российский президент подчеркнул, что основой для дальнейших переговоров должны стать документы, разработанные в ходе стамбульского процесса. Он выразил готовность России продолжить работу над мирным урегулированием конфликта на этой основе.

Ранее стало известно о том, что представительство МИД РФ отреагировало на новость об отправке солдат КНДР в зону СВО.