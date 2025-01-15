Россия и Армения договорились о снижении долга

По словам главы армянского оборонного ведомства Сурена Папикяна, Москва согласилась вычесть из общей суммы долга стоимость оплаченного, но так и не поставленного вооружения. Об этом пишет РИА Новости.

Министр отметил, что реализация договоренности находится на начальном этапе, поэтому детали пока уточняются. Однако принципиальное решение уже принято, что позволит республике уменьшить финансовую нагрузку.

Согласно заявлениям армянских властей, оплаченные поставки оружия пока не были выполнены. Это стало ключевым вопросом в переговорах с Россией, в ходе которых стороны договорились урегулировать проблему без конфликтов и взаимных претензий.

Эксперты считают, что подобное решение может не только улучшить экономическое положение Армении, но и укрепить двусторонние отношения. На фоне сложной международной ситуации Москва демонстрирует готовность идти на уступки, сохраняя стратегическое партнерство с союзниками.

Ранее стало известно о том, что посол Ирана заявил о формировании нового геополитического союза между Россией, Китаем и Ираном.