Россия и Украина готовят крупнейший обмен пленными

Россия и Украина согласовали крупнейший обмен пленными с начала конфликта — в ближайшее время планируется вернуть до 2,4 тыс. человек по формуле «всех на всех». Об этом пишет ТАСС.

Россия и Украина готовятся к самому масштабному обмену пленными за все время специальной военной операции. Переговоры в Стамбуле завершились достижением договоренностей о возвращении до 1,2 тыс. человек с каждой стороны. Речь идёт о паритетном обмене по формуле «всех на всех», в первую очередь — о тяжелораненых, тяжело больных и молодых солдатах до 25 лет.

Обмен станет не только крупнейшим, но и первым шагом к выстраиванию регулярной гуманитарной практики между двумя странами. Стороны намерены создать медицинские комиссии, которые будут определять состояние пленных и формировать списки для будущих обменов без необходимости ждать политических решений. Если договоренности будут выполнены, домой вернутся тысячи тех, чье здоровье требует срочного лечения и восстановления.

Ранее Мединский рассказал, что российская делегация удовлетворена встречей с украинской стороной.