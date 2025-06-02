Украина предложила провести новую встречу с Россией в июне

Так, согласно официальным данным, Умеров во время переговоров в Стамбуле предложил России провести новую встречу уже в период с 20 по 30 июня. Ранее представитель турецкого МИД Онджю Кечели заявил о том, что переговоры 2 июня между Россией и Украиной завершились «не негативно».

Также стало известно и о том, что переговоры, которые длились больше часа, проходили на русском языке. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский. И уже по итогам переговоров на пресс-конференции Умеров добавил, что предложил РФ провести встречу с 20 по 30 июня.