Россия и Украина провели масштабный обмен телами погибших

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. В результате Украина получила останки 1000 человек, а российская сторона — 31 военного. Об этом сообщает РБК.

Между Москвой и Киевом состоялся очередной этап репатриации тел погибших. Координационный штаб Украины подтвердил получение останков тысячи военнослужащих, которые в ближайшее время пройдут процедуру идентификации. С российской стороны информацию об обмене подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, сообщив о возвращении 31 российского военного.

Подобные обмены стали периодической практикой между сторонами. Всего месяц назад, 18 сентября, была проведена аналогичная операция, где Украина также получила 1000 тел, а Россия — 24. Основой для этих процедур стали договоренности, достигнутые в ходе стамбульских переговоров в начале лета, которые касаются не только репатриации погибших, но и обмена пленными и тяжелоранеными. По данным на текущий момент, Украине уже переданы останки не менее 8000 погибших солдат.

