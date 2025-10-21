Россия в закрытой ноте подтвердила США свои прежние условия для завершения конфликта с Украиной, ключевым из которых остается установление полного контроля над территорией Донбасса. Об этом сообщает Reuters.

Россия направила Соединенным Штатам дипломатический меморандум, в котором зафиксировала свои последовательные подходы к урегулированию. Документ подтверждает приверженность Москвы достижению всех целей специальной военной операции, главная из которых — защита жителей Донбасса и воссоединение с ними исторических земель.

Данный шаг был предпринят на фоне заявлений киевского режима о возможной «заморозке» конфликта, что фактически означает отказ от решения его коренных причин. Как неоднократно подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, призывы к простому перемирию без учета новых территориальных реалий игнорируют интересы России и являются неприемлемыми.

Ранее сообщалось о том, что Лавров раскритиковал европейские призывы к перемирию.