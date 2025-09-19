Россия четко обозначила рамки работы представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС — их доступ ограничен только теми объектами, куда приглашает российская сторона, а любые дополнительные требования неприемлемы. Об этом сообщает ТАСС.

МИД РФ внес полную ясность в статус иностранных специалистов на Запорожской АЭС. В ведомстве подчеркнули, что никакой постоянной миссии агентства на станции не существует. Группа сотрудников Секретариата МАГАТЭ находится там исключительно по приглашению России для фиксации киевских провокаций.

Ключевое условие — представители агентства получают доступ только к тем объектам и помещениям, которые российская сторона сочтет возможным и полезным показать. В Москве любые попытки выдвинуть дополнительные требования подобного формата считают абсолютно неприемлемыми.

Ранее сообщалось о том, что Иран и МАГАТЭ договорились о возобновлении инспекций ядерных объектов страны.