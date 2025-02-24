Россия призвала Азербайджан помнить о союзничестве: что происходит после закрытия Русского дома в Баку

В свете недавнего упразднения представительства «России сегодня» и прекращения деятельности Русского дома в Азербайджане, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин выразил надежду, что азербайджанская сторона будет руководствоваться важностью союзнического взаимодействия между странами. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат подчеркнул необходимость следования договоренностям, достигнутым лидерами обоих государств.

Напряженность в культурно-информационных отношениях между странами возникла после того, как МИД Азербайджана направил ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, сославшись на отсутствие надлежащей регистрации. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что российская сторона неоднократно пыталась урегулировать вопрос регистрации с азербайджанскими ведомствами, однако безрезультатно.

Ситуацию усугубило упразднение представительств медиа-ресурсов — как западного Би-би-си, так и российского «Россия сегодня». При этом официальные лица международной медиагруппы «Россия сегодня» заявили, что не получали никаких уведомлений об упразднении Sputnik Азербайджан.

Ранее Айхан Гаджизаде, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана, заявил о закрытии представительства медиахолдинга «Россия сегодня» (Sputnik Азербайджан) в стране.