Министерство обороны РФ сообщило об освобождении еще трех населенных пунктов в ДНР. Речь идет о поселках Горняк, Катериновка и Доброволье.

Информацию об этом ведомство распространило во вторник, 29 октября. Отмечается, что в освобождении местности в Катериновке участвовали подразделения группировки «Юг».

В результате активных действий военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Горняк. Группировка «Восток» вытеснила врага из Доброволья.

Ранее российская армия освободила населенные пункты Измайловка и Цукуркино в ДНР. В субботу, 26 октября, ВС РФ вытеснили вражеские войска из Александрополя, расположенного также в ДНР.

Как ранее сообщал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ терпят крах на Южнодонецком направлении. По его словам, это дает возможность ВС РФ освободить территорию республики полностью в считанные месяцы.

Ранее подполье сообщило, что ВС РФ разбомбили военную академию в Харькове, где был штаб ВСУ с иностранными инструкторами.