Еще три населенных пункта: ВС РФ освободил Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР
ВС РФ освободили Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР
Фото: [freepik.com]
Министерство обороны РФ сообщило об освобождении еще трех населенных пунктов в ДНР. Речь идет о поселках Горняк, Катериновка и Доброволье.
Информацию об этом ведомство распространило во вторник, 29 октября. Отмечается, что в освобождении местности в Катериновке участвовали подразделения группировки «Юг».
В результате активных действий военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Горняк. Группировка «Восток» вытеснила врага из Доброволья.
Ранее российская армия освободила населенные пункты Измайловка и Цукуркино в ДНР. В субботу, 26 октября, ВС РФ вытеснили вражеские войска из Александрополя, расположенного также в ДНР.
Как ранее сообщал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ терпят крах на Южнодонецком направлении. По его словам, это дает возможность ВС РФ освободить территорию республики полностью в считанные месяцы.
Ранее подполье сообщило, что ВС РФ разбомбили военную академию в Харькове, где был штаб ВСУ с иностранными инструкторами.