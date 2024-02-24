Российская армия отбросила ВСУ на десять километров при освобождении Авдеевки

Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки.

Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев. Глава оборонного ведомство в субботу, 24 февраля, посети зону проведения специальной военной операции.

В Минобороны РФ сообщили, что российская армия продолжает наступление на своих направлениях.

Мордвичев также ранее сообщил, что при освобождении Авдеевки украинские солдаты массово начали сдаваться в плен. Глава минобороны Шойгу напомнил, что к военнопленным нужно относиться гуманно.

Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля 2024 года. Тогда главком ВСУ Александр Сырский заявил об отходе украинских войск от города. Вечером Шойгу доложил о полном взятии Авдеевки президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее мы сообщали, что над несколькими регионами России сбиты беспилотники. Дроны были уничтожены над Тульской, Курской, Белгородской и Липецкой областями.