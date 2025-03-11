Российская нефть снова начала поступать в Венгрию по «Дружбе»

Поставки российской нефти в Венгрию возобновились после атаки украинского беспилотника на нефтепровод «Дружба». Об этом в соцсетях сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он подтвердил, что все повреждения, причиненные Киевом, были устранены в кратчайшие сроки и поставки, имеющие важное значение для энергетической безопасности страны, снова начались.

Ранее Сийярто сообщил, что нефть из РФ временно перестала поступать в Венгрию на фоне массированной атаки ВСУ по российским регионам.

Министерство обороны России сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаковать территорию страны 337 беспилотниками. Их сбили системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта.

Больше всего дронов было ликвидировано над Москвой и Московской областью. Там силы ПВО перехватили 91 беспилотник. В результате террористической атаки погибли три человека. Как минимум 13 человек, в том числе дети, пострадали.

В Минобороны России сообщили, что целью атаки ВСУ являлась демонстрация перед Западом готовности дальше воевать с РФ.