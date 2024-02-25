Министерство обороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 77 вражеских беспилотников. Сводку оборонное ведомство опубликовало 25 февраля в своих соцсетях.

Кроме того, Минобороны России уточнило, что ночью российские военные сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Отдельно в ведомстве уточнили, что в авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что беспилотники были сбиты в небе над Белгородской областью, а также над Черным морем.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в защите мирного населения ДНР и ЛНР, а также в денацификации и демилитаризации соседнего государства.

Минобороны РФ регулярно информирует о работе российских военных в зоне СВО, а также сбитых на территории страны вражеских дронов.

Ранее мы радиостанция Wyso сообщила, что только президент России Владимир Путин сможет завершить спецоперацию на Украине.