В Суджанском районе Курской области благодаря слаженной работе ВС РФ 100 десантников ВСУ не смогли совершить контратаку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По имеющейся информации, командование ВСУ перебросило на фронт более 100 десантников с целью атаковать российские позиции в районе хутора Никольский.

Российские бойцы смогли уничтожить большую часть десантников противника. Оставшиеся украинские солдаты были вынуждены отступить, покинув поле боя.

6 августа 2024 года украинские боевики незаконно вторглись на территорию Курской области под массированном обстрелом Суджанского района. К границе с Украиной были переправлены некоторые подразделения ВС РФ. Российские военнослужащие продолжают вытеснять врага с российской территории.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные освободили Николаево-Дарьино в Курской области.

Также сообщалось, что в ВСУ под Курск отправили гранаты Ф-1 с «кукурузной крупой» вместо взрывчатки.