ВС РФ отбили попытку украинских десантников прорваться в Курской области
ТАСС: ВС РФ отбили попытку 100 десантников ВСУ контратаковать в Курской области
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В Суджанском районе Курской области благодаря слаженной работе ВС РФ 100 десантников ВСУ не смогли совершить контратаку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По имеющейся информации, командование ВСУ перебросило на фронт более 100 десантников с целью атаковать российские позиции в районе хутора Никольский.
Российские бойцы смогли уничтожить большую часть десантников противника. Оставшиеся украинские солдаты были вынуждены отступить, покинув поле боя.
6 августа 2024 года украинские боевики незаконно вторглись на территорию Курской области под массированном обстрелом Суджанского района. К границе с Украиной были переправлены некоторые подразделения ВС РФ. Российские военнослужащие продолжают вытеснять врага с российской территории.
Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные освободили Николаево-Дарьино в Курской области.
Также сообщалось, что в ВСУ под Курск отправили гранаты Ф-1 с «кукурузной крупой» вместо взрывчатки.