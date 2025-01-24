Российский МИД рассказал о перспективах отношений с Грузией

В российском МИД сделали заявление о том, как будут дальше развиваться дипломатические и политические отношения с Грузией. Об этом пишет РИА Новости.

Россия готова развивать отношения с Грузией настолько, насколько это будет возможно со стороны Тбилиси. Такое заявление прозвучало от Министерства иностранных дел РФ в рамках пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

Как отметили в МИД, решение российского руководства возобновить прямое авиасообщение и отменить визы для граждан Грузии в 2023 году стало важным шагом на пути к укреплению связей между странами. Этот шаг также положительно сказался на туристических обменах, которые демонстрируют заметный рост.

Кроме того, с октября 2024 года безвизовый режим был распространен на грузинских граждан, приезжающих в Россию для работы, учебы и проживания. Расширение географии и частоты авиарейсов также способствует развитию гуманитарных и деловых контактов.

Министерство подчеркнуло, что дальнейшая нормализация отношений будет зависеть от взаимных шагов обеих сторон. На фоне улучшения транспортного сообщения и упрощения визового режима Россия заявляет о готовности двигаться вперед, ориентируясь на настроения Тбилиси.

Ранее сообщалось о том, что МИД России предостерег Молдавию от силового решения вопроса с Приднестровьем.