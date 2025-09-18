Российский сенатор ответил на заявление Трампа о разочаровании в Путине

Россия официально отреагировала на резкое заявление Дональда Трампа о разочаровании во Владимире Путине. В Совете Федерации указали на истинную причину такой риторики и выразили надежду на продолжение диалога. Об этом сообщает «Лента.ру».

В России прокомментировали слова экс-президента США Дональда Трампа, который заявил о своем разочаровании в российском лидере. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал подобные высказывания ожидаемыми, учитывая, что их сделали в Лондоне — одной из столиц, способствующих, по его мнению, обострению международной безопасности.

При этом сенатор подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение взаимодействия с Вашингтоном для решения сложных вопросов, включая урегулирование украинского кризиса. Карасин добавил, что окончательные оценки стоит давать лишь по завершении этого процесса, а текущие контакты между сторонами продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что Трамп выразил разочарование в Путине.