Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин подвел его, сделав урегулирование конфликта на Украине сложнее, чем ожидалось, несмотря на ранее уверенные прогнозы. Об этом сообщает РБК.

Во время встречи с британским премьером Трамп констатировал, что ситуация на Украине разворачивается вопреки его ожиданиям. Он признался, что считал этот конфликт самым простым для разрешения благодаря личным отношениям с российским лидером, однако реальность оказалась сложнее.

При этом американский президент не утратил уверенности в своем успехе и заверил, что в конечном счете добьется прекращения боевых действий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал подобное разочарование Трампа с его желанием найти мгновенные решения для сложных проблем. Российская сторона, со своей стороны, подчеркивает открытость к диалогу и отмечает важность курса Вашингтона на поиск долгосрочного урегулирования, а не просто перемирия. В Кремле подтвердили готовность к переговорам.

