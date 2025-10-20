Российское присутствие в Боливии под вопросом после прихода к власти Родриго Паса

По мнению профессора СПбГУ Виктора Хейфеца, победа Родриго Паса на выборах в Боливии создает максимальные риски для российского присутствия в стране. Об этом сообщает «Лента.ру».

Приход к власти в Боливии Родриго Паса ставит под вопрос будущее российских проектов в этой южноамериканской стране. Как заявил профессор СПбГУ Виктор Хейфец, новый президент намерен пересмотреть все заключенные с Москвой контракты. Это создает для России прямую угрозу потери стратегического плацдарма в Латинской Америке.

Эксперт оценил сложившуюся ситуацию как период «максимальных рисков». Боливия долгие годы была одним из ключевых региональных партнеров Москвы. По мнению Хейфеца, под угрозой могут оказаться соглашения в сфере добычи природных ресурсов, включая литиевые месторождения, а также военно-техническое сотрудничество. Политическая переориентация Боливии потребует от Москвы поиска новых союзников в регионе.

