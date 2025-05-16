Рубио: на переговорах в Стамбуле будет присутствовать представитель США

В ходе пресс-конференции в Анталье, которая состоялась в Турции, глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил о том, что представитель американского правительства будет участвовать в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле.

В четверг, 15 мая, ближе к ночи, Владимир Мединский, занимающий должность помощника президента Российской Федерации, сообщил, что российская делегация будет ожидать прибытия украинской стороны для проведения встречи с 10:00 16 мая.

«Я надеюсь, что эти переговоры пройдут между Украиной и Россией в присутствии наших турецких коллег, а также какого-либо (представителя. — Прим. ред.) или членов нашей команды на соответствующем уровне», — цитирует Рубио CNN.

Напомним, Владимир Путин, президент Российской Федерации, накануне выступил с инициативой о возобновлении прямых переговоров между Украиной и Россией без каких-либо предварительных условий. Это предложение было озвучено в Стамбуле 15 мая.

Глава российского государства не исключил тогда, что в ходе указанных переговоров в Стамбуле может быть достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее стало известно, что переговоры российской и украинской сторон в Турции были перенесены: теперь они пройдут не 15 мая, как сообщалось ранее, а на следующий день, то есть в пятницу.

Кроме того, как накануне заявил Рубио, сдвинуть дело с мертвой точки в российско-украинских переговорах может только встреча Путина и Трампа.