Рубио вылетел в Мюнхен на другом самолете

Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Германию на другом самолете после того, как его первоначальный борт был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс, сообщило издание ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Ранее самолет, в котором находился Рубио, столкнулся с механической проблемой. В результате он развернулся для возвращения на объединенную базу Эндрюс.

Несмотря на это, госсекретарь планирует продолжить свою поездку в Германию и на Ближний Восток на другом самолете. Рубио должен участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в пятницу, 14 февраля.

Ранее сообщалось, что Киев отказался встречаться с представителями Москвы на Мюнхенской конференции.