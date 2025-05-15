Рубио заявил, что США не возлагают больших надежд на итоги переговоров

В США не возлагают больших надежд на итоги переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление госсекретаря Марко Рубио.

По словам Рубио, которые тот произнес во время ответа на вопросы журналистов в Анталье, если говорить честно, то он не думает, что имеются большие надежды на то, что должно произойти в пятницу, 16 мая.

При этом, по словам главы российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского, Россия готова к диалогу — участники делегации получили все необходимые задачи от Владимира Путина. Ранее стало известно, что переговоры российской и украинской сторон в Турции были перенесены: теперь они пройдут не 15 мая, как сообщалось ранее, а на следующий день, то есть в пятницу.