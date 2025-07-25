Рубио жестко высказался о признании Францией независимости Палестины

Рубио назвал этот шаг безрассудным и заявил, что он служит пропаганде ХАМАС.

«Соединенные Штаты решительно отвергают план Макрона признать палестинское государство на Генеральной ассамблее ООН», — написал госсекретарь.

24 июля Макрон объявил, что Франция планирует официально признать Палестину как независимое государство на Генеральной ассамблее ООН в 2026 году. По его мнению, это поможет урегулировать палестино-израильский конфликт в секторе Газа и улучшить гуманитарную ситуацию для местных жителей.

Это заявление вызвало резкую реакцию не только у США, но и у Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил решение Макрона, заявив, что оно поощряет терроризм и подрывает усилия по борьбе с ХАМАС.

Ранее газета Le Parisien сообщала, что между президентом Франции Эммануэелем Макроном и главой МВД Брюно Ретайо случился конфликт.