Рубио жестко высказался о признании Францией независимости Палестины
Госсекретарь США Рубио раскритиковал решение Макрона признать Палестину
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Государственный секретарь США Марко Рубио резко раскритиковал решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину независимым государством. Своим мнением он поделился в соцсети Х.
Рубио назвал этот шаг безрассудным и заявил, что он служит пропаганде ХАМАС.
«Соединенные Штаты решительно отвергают план Макрона признать палестинское государство на Генеральной ассамблее ООН», — написал госсекретарь.
24 июля Макрон объявил, что Франция планирует официально признать Палестину как независимое государство на Генеральной ассамблее ООН в 2026 году. По его мнению, это поможет урегулировать палестино-израильский конфликт в секторе Газа и улучшить гуманитарную ситуацию для местных жителей.
Это заявление вызвало резкую реакцию не только у США, но и у Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил решение Макрона, заявив, что оно поощряет терроризм и подрывает усилия по борьбе с ХАМАС.
Ранее газета Le Parisien сообщала, что между президентом Франции Эммануэелем Макроном и главой МВД Брюно Ретайо случился конфликт.