«Ручкой водить будет именно господин Кушнер»: Ушаков назвал вероятного автора украинского плана

В Кремле считают, что основные положения будущего плана урегулирования конфликта на Украине может разработать зять президента Дональда Трампа американский предприниматель Джаред Кушнер. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщает ВГТРК.

По оценке помощника российского лидера, если работа над документом о мирном урегулировании на Украине будет продолжена, то ключевую роль в его составлении сыграет именно Джаред Кушнер. Ушаков пояснил, что американский инвестор и зять президента США Дональда Трампа подключился к контактам весьма своевременно. По мнению представителя Кремля, Кушнер добавил системности в диалог, который ранее вели дипломаты, в частности, спецпосланник США по вопросам Украины Стив Уиткофф.

Заявление прозвучало после пятичасовых российско-американских переговоров, которые Ушаков ранее назвал полезными. Москва фиксирует поступательное движение в диалоге с Вашингтоном по украинской теме.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Медведев саркастично предложил США отправить подлодки к берегам Франции.