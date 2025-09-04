Румыния отказалась от отправки военных на Украину

Румыния не намерена направлять свои войска на Украину. Страна готова оказать логистическую поддержку будущим миротворческим операциям, предоставив для этого свои военные базы. Об этом сообщает телеканал Antena 1.

Бухарест занял четкую позицию по вопросу военного вмешательства в конфликт на Украине. Президент Румынии Никушор Дан официально подтвердил, что страна не будет отправлять своих военнослужащих даже после потенциального прекращения огня.

Вместо этого Румыния, являющаяся членом НАТО, планирует поддержать возможные миротворческие миссии логистически. Речь идет о предоставлении инфраструктуры своих военных баз для союзников. Дан подчеркнул, что подобное решение принято и другими государствами, граничащими с Россией.

