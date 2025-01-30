Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску сделал неожиданное заявление о будущем Украины, назвав ее искусственным образованием, обреченным на раздел между соседними странами.

Выступая в интервью на YouTube-канале Cristoiu TV, он подчеркнул, что современная Украина представляет собой преемника Украинской Советской Социалистической Республики и вскоре столкнется с неизбежным территориальным распадом.

По мнению Джеорджеску, изменения мирового порядка приведут к пересмотру границ, что откроет возможности для территориальных претензий. Он упомянул Северную Буковину Буджак и Северный Марамуреш как потенциальные зоны интереса для Румынии. Кроме того политик допустил, что часть украинских земель могут получить Венгрия и Польша, а исторический регион Малороссия станет самостоятельной единицей.

Джеорджеску также отметил что его позиция по мирному урегулированию украинского кризиса будет зависеть от решения победившего на выборах президента США Дональда Трампа, чье влияние он считает ключевым в этом вопросе.

Ранее стало известно о том, что в Минобороны назвали снижение возраста новобранцев единственным шансом для Киева отсрочить обрушение фронта.