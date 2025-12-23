Русские волки против Санты: Захарова оценила версию CNN о проблемах Финляндии

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения западных СМИ о том, что российские хищники уничтожают поголовье оленей в соседней стране. Об этом дипломат написала на личной странице в соцсетях.

Американский телеканал CNN ранее выпустил резонансный материал, в котором связал уменьшение популяции северных оленей в Финляндии с миграцией агрессивных хищников с территории России. Мария Захарова не оставила эту публикацию без внимания, усмотрев в ней очередную попытку политизации даже сугубо природных явлений. Дипломат в ироничном ключе предположила, что подобный медийный выпад может быть своеобразной западной «зооместью» за предыдущие острые высказывания российской стороны.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, следуя этой логике, в скором времени стоит ожидать введения ограничительных мер и против представителей фауны. Захарова отметила, что теперь, по всей видимости, под санкции попадут и волки, которые, по версии американских журналистов, буквально терроризируют лапландских оленей.

Дипломат подчеркнула абсурдность выстраиваемой причинно-следственной связи, согласно которой любой негативный сценарий на Западе автоматически списывается на козни соседей. Она добавила, что посыл понятен даже детям: если Санта-Клаус вдруг оставит кого-то без рождественского подарка, виновными в этом все равно назначат русских, пусть даже в обличье лесных хищников.

