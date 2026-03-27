С-400 возвращаются в Индию: Нью-Дели одобрил $25-миллиардную закупку российских систем

В пакет также вошли средние военно-транспортные самолеты и ударные беспилотники. Но главная сенсация — именно С-400. Россия и Индия уже имеют опыт взаимодействия по этим комплексам: предыдущие контракты вызывали истерику в Вашингтоне, который угрожал Нью-Дели санкциями по закону CAATSA. Однако Индия неизменно демонстрировала стратегическую самостоятельность, не позволяя диктовать себе, с кем дружить и у кого покупать оружие.

Новое соглашение — это не просто коммерческая сделка. Это сигнал всему миру, что Россия остается ключевым военно-техническим партнером для одной из крупнейших армий планеты. С-400, способные уничтожать аэродинамические и баллистические цели на дальности до 400 километров, уже стоят на вооружении индийских ВВС. Теперь их арсенал пополнится новыми дивизионами, что кардинально усилит противовоздушную оборону страны.

