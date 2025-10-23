Саркози столкнулся с тюремными издевательствами

Экс-президент Франции Николя Саркози, отбывающий срок в тюрьме Санте, столкнулся с издевательствами со стороны других заключенных, которые кричат и насмехаются над ним, не давая спать. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Первые дни за решеткой стали для Николя Саркози серьезным испытанием. По данным источников, другие заключенные тюрьмы Санте целенаправленно его третируют. Они непрерывно кричат и отпускают оскорбительные шутки в адрес экс-президента, в частности, издеваясь над его ростом. Эта ситуация привела к тому, что Саркози испытывает серьезные проблемы со сном.

Инцидент потребовал вмешательства администрации. После жалоб в камеру, соседнюю с той, где содержится политик, были помещены два сотрудника полиции для разбирательства и наведения порядка.

Суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы по громкому делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Следствие считает, что в 2007 году его команда получила от ливийского режима миллионы евро. Несмотря на то, что ключевой свидетель впоследствии отказался от своих показаний, обвинительный приговор остался в силе.

Ранее прокуратура Парижа начала расследование угроз убийством Саркози.