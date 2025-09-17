Саудовская Аравия и Пакистан заключили оборонный альянс — стратегическое соглашение гарантирует совместный ответ на любую агрессию против одной из стран. Об этом сообщает SPA.

Эр-Рияд и Исламабад совершили стратегический шаг, подписав всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве. Документ, заключенный между наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Мухаммадом Шахбазом Шарифом, формализует военный союз двух ключевых исламских держав.

Ключевой пункт договора гласит, что любое вооруженное нападение или акт агрессии против суверенитета одной из стран будет автоматически рассматриваться как угроза для другой. Это влечет за собой обязательство немедленно начать консультации и предпринять все необходимые меры, включая применение военной силы, для отражения атаки.

