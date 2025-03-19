Считавшийся убийцей Кеннеди Ли Харви Освальд оказался слабым стрелком

Москва в начале 1990-х годов передала Вашингтону информацию о Ли Харви Освальде, включая данные о его низком уровне владения огнестрельным оружием. Эти сведения содержатся в документах, опубликованных Национальным архивом США, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Согласно рассекреченным материалам, советская сторона в период потепления отношений с Соединенными Штатами решила поделиться имевшимися данными об Освальде, собранными КГБ во время его проживания в СССР с 1959 по 1962 годы. Особый интерес представляют сведения о том, что будущий убийца президента Кеннеди демонстрировал весьма посредственные навыки стрельбы во время тренировок на территории Советского Союза.

В переданных материалах также содержится официальное заверение советской стороны, что Освальд никогда не являлся агентом разведки СССР. Москва охарактеризовала бывшего морского пехотинца как человека с крайне сложным характером, которого было практически невозможно контролировать.

Кроме того, советская разведка поделилась информацией о напряженных отношениях Освальда с его русской супругой Мариной Николаевной Прусаковой. Брак был заключен в 1961 году в Минске, но, согласно данным КГБ, семейная жизнь пары отличалась постоянными конфликтами.

Ранее США опубликовали секретные материалы об убийстве Джона Кеннеди.