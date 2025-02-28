Белый дом объявил о срыве сделки между Украиной и США
Fox News: сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам сорвана
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Американский телеканал Fox News сообщил, что после публичной перепалки Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по редкоземельным металлам между Украиной и США была отменена.
Белый дом подтвердил, что подписание сделки по украинским природным ресурсам не состоится.
Напомним, в Белом доме произошла публичная перепалка между лидерами США и Украины. После нее Трамп буквально попросил Зеленского уехать.
Напоследок Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, а также отметил, что ресурсов продолжать борьбу у Украины нет.