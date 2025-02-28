Белый дом объявил о срыве сделки между Украиной и США

Американский телеканал Fox News сообщил, что после публичной перепалки Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по редкоземельным металлам между Украиной и США была отменена.

Белый дом подтвердил, что подписание сделки по украинским природным ресурсам не состоится.

Напомним, в Белом доме произошла публичная перепалка между лидерами США и Украины. После нее Трамп буквально попросил Зеленского уехать.

Напоследок Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, а также отметил, что ресурсов продолжать борьбу у Украины нет.