Россия и США могут договориться о совместной разработке арктических месторождений, ценой признания Украиной территориальных потерь. Об этом сообщает Spectator.

Возможная договоренность между Россией и США по совместной разработке ресурсов в Арктике может иметь последствия для украинского кризиса. В ходе предстоящей встречи глав двух государств на Аляске стороны могут обсудить совместные проекты по добыче ресурсов в регионе, а также согласовать политические условия, по которым может быть завершен конфликт на Украине. В случае реализации такой сделки Киев рискует столкнуться с новым витком давления и потерями территорий, что вызовет яростную реакцию украинских властей и общества.

Арктический регион считается стратегически важным из-за богатых природных ресурсов — нефти, газа и редкоземельных металлов — а также из-за возможности прокладки новых транспортных путей.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделила Украине €1,6 млрд из доходов замороженных активов РФ.