Семьям погибших на Ил-76 российских военнослужащих вручили ордена

Указ об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным. Траурный митинг прошел в четверг, 8 февраля. Отмечается, что награды вручены за мужество, отвагу и самоотверженность, которые российские военнослужащие проявили при исполнении воинского долга.

Церемония прощания с летчиками сбитого ВСУ военного самолета проходит в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье». Родные и близкие прощаются с шестью военнослужащими ВС РФ, которые находились на борту Ил-76.

Инцидент произошел 24 января. Министерство обороны РФ сообщило, что в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту которого находились 74 человека, 65 из которых являлись украинскими военнопленными, подлежащие обмену.

Как позже сообщили в оборонном ведомстве, воздушное судно было сбито ВСУ. Никто из находившихся на борту не выжил.

Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге в конце января заявил, что Ил-76 был сбит ракетой системы Patriot, которую на территорию Украины поставили США.

Российская сторона также призывала провести международное расследование по факту случившегося, отметив, что этот инцидент нужно рассматривать как теракт, совершенный киевским режимом.