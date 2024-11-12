Сенатор от заксобрания Ростовской области Рукавишникова подала в отставку

Сенатор от ЗС Ростовской области подала заявление о досрочном сложении полномочий, сообщает во вторник РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, речь идет о сенаторе Ирине Рукавишниковой – она решила сложить свои полномочия по собственной инициативе. Этот вопрос будет рассматриваться Советом Федерации через неделю, 20 ноября.

Причины, по которым Рукавишникова решила сложить полномочия, не указываются.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Джо Байден на личной встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом может лично попросить его не прекращать поддержку Украины.