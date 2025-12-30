Сербия создает «железный купол»: закуплены вооружения на миллиарды евро

Сербия заключила масштабные оборонные контракты на сумму в миллиарды евро. Цель — создание одной из сильнейших в Европе многоуровневых систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил подписание крупных договоров на закупку вооружений. Сумма контрактов исчисляется миллиардами евро, а не миллионами. Детали сделок пока не разглашаются, но Вучич пообещал проинформировать общественность в подходящий момент.

Главной задачей он назвал обеспечение безопасности воздушного пространства страны. Для этого в ближайшие три года планируется развернуть гибридную систему ПВО, сочетающую элементы, аналогичные израильским «Железному куполу» и «Железному кулаку». В нее войдут как модернизированные старые комплексы, так и самые современные образцы вооружений.

По словам сербского лидера, результатом станет создание многоуровневой системы обороны, способной сдержать любого потенциального агрессора. Вучич заявил, что после реализации этих планов Сербия войдет в число наиболее защищенных в этом отношении стран Европы.

