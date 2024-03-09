Журналисты из Сербии заявляют, что немцы перестали скрывать свою подготовку к открытому вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщается в материале издания «Политика».

Сербский журналист политической колонки отмечает, что Германия на самом деле планирует отправить дальнобойные ракеты Taurusи Украине, так как сама заинтересована в конфликте с РФ. Все отрицания по этому поводу можно рассматривать как ложь.

«Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во все, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолеты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны», — говорится в материале.

Обозреватель издания также считает, что Германия отправит войска на Украину, как и нужное вооружение. Даже Минские соглашения оказались выгодны немцам, которые просто выиграли время для подготовки к конфликту.

Журналист не единственный, кто предполагает такой сценарий. Аналогично высказывались многие политики, а недавно президент Франции прямо заявил, что может отправить на Украину военных НАТО. В России уже отреагировали на эти слова.

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