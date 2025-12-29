Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что решение об атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина не могло быть принято в Киеве самостоятельно. По его убеждению, санкцию дали европейские кураторы украинского руководства. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», раскрыл свою версию организации недавнего инцидента. Он исключил, что киевский режим мог самостоятельно пойти на такой шаг, как атака на государственную резиденцию главы российского государства. Политик уверен, что разрешение поступило от так называемых европейских хозяев Украины, которые, по его словам, давно стремятся обезглавить Россию для ее поражения.

Миронов напрямую назвал произошедшее не инструментом давления в гипотетических переговорах, а целенаправленной попыткой физического устранения Владимира Путина. В своем комментарии он добавил, что противники, будучи загнанными в угол с единственным выходом в виде капитуляции, теперь судорожно мечутся в агонии.

Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим ответит за преступления и ложь.